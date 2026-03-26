Nouveau partenariat économique entre le Nigéria et le Royaume-Uni [Business Africa]

Le retour du Nigeria au château de Windsor après près de quatre décennies marque bien plus qu’une étape cérémonielle — il signale une nouvelle volonté de renforcer les liens économiques avec le Royaume-Uni et de repositionner la plus grande économie d’Afrique sur la scène mondiale.

Cette visite historique met en évidence une évolution des relations entre le Royaume-Uni et l’Afrique, le Nigeria cherchant à attirer des investissements, à approfondir ses échanges commerciaux et à ouvrir de nouvelles perspectives de croissance.

S’exprimant dans Business Africa, Dorothea Hodge, directrice générale d’Aequitas Global, a déclaré que le véritable enjeu sera de transformer les engagements de haut niveau en résultats concrets.

La visite redéfinit également la place du Nigeria dans la stratégie africaine plus large du Royaume-Uni, alors que Londres cherche à renforcer ses liens commerciaux et d’investissement à travers le continent dans un contexte mondial concurrentiel.

L’atout de la diaspora

Avec plus d’un million de Nigérians vivant au Royaume-Uni, la diaspora devrait jouer un rôle clé dans ce partenariat renouvelé.

Les transferts de fonds, l’entrepreneuriat et les réseaux professionnels contribuent déjà de manière significative à l’économie nigériane. Selon les experts, de meilleures politiques et des initiatives ciblées pourraient exploiter davantage ce potentiel — transformant l’engagement de la diaspora en un puissant moteur de croissance bilatérale.

Les investisseurs ougandais se tournent vers les titres publics

Ailleurs sur le continent, les schémas d’investissement évoluent.

En Ouganda, la richesse a traditionnellement reposé sur la terre et les biens locatifs. Mais en 2026, de plus en plus d’investisseurs se tournent vers les titres publics, attirés par des rendements des bons du Trésor approchant les 18 %.

Ces instruments deviennent de plus en plus attractifs en offrant des rendements stables et à faible risque, sans les contraintes de la gestion immobilière — signe d’une confiance croissante dans les actifs financiers garantis par l’État.

Les femmes transforment l’industrie du caoutchouc en Côte d’Ivoire

En Côte d’Ivoire, une transformation discrète est en cours dans le secteur du caoutchouc.

De plus en plus de femmes accèdent à la propriété des terres qu’elles cultivent, remettant en cause des normes de longue date dans une industrie traditionnellement dominée par les hommes.

Ce changement ne se contente pas d’augmenter les revenus, il redéfinit également les pratiques d’héritage — ouvrant de nouvelles voies vers l’indépendance financière et un changement générationnel.