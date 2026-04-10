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Guerre au Moyen-Orient : sécurité renforcée au Pakistan avant les pourparlers de paix

Les États-Unis et l'Iran dans la capitale pakistanaise, après deux semaines de cessez-le-feu, à Islamabad, au Pakistan, le jeudi 9 avril 2026.   -  
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By Rédaction Africanews

avec AP

Pakistan

Un calme inhabituel régnait ce vendredi sur Islamabad. La capitale pakistanaise, habituellement animée, s’est vidée de son agitation en prévision de pourparlers cruciaux entre les États-Unis et l’Iran.

Objectif : négocier un cessez-le-feu durable après des semaines de guerre qui ont secoué la région. Les rues, désertes, témoignaient de l’ampleur des mesures de sécurité : circulation quasi inexistante, postes de contrôle sur les axes principaux, et un week-end prolongé de deux jours incitant les habitants à rester chez eux. Les autorités ont verrouillé la ville, déployant des forces militaires et policières supplémentaires pour éviter tout incident.

Derrière cette apparente tranquillité, l’activité diplomatique bat son plein. Le vice-président américain JD Vance est attendu ce vendredi, tandis qu’une délégation iranienne doit également arriver. Les discussions, qui débuteront samedi, attirent l’attention du monde entier. Islamabad se retrouve ainsi au cœur des efforts internationaux pour mettre fin à un conflit qui a déjà fait des milliers de victimes.

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