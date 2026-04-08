Afrique du Sud : Ramaphosa reçoit la lettre de créance de l'ambassadeur des Etats-Unis

Le président Cyril Ramaphosa a reçu les lettres de créance des chefs de mission désignés représentant 20 pays, dont les États-Unis.

Cela officialise les relations diplomatiques entre les nations et confirme le statut des ambassadeurs nommés.

L'ambassadeur des États-Unis en Afrique du Sud, Brent Bozell, fait partie des personnes qui ont officiellement présenté leurs lettres de créance à Ramaphosa.

La cérémonie s'est déroulée mercredi à la résidence présidentielle Sefako Makgatho, à Pretoria.

Bozell est arrivé à Pretoria en tant qu'ambassadeur des États-Unis en février, mais ses relations avec les Union Buildings sont déjà tendues.

Il a clairement indiqué que sa mission principale consistait à faire pression sur l'Afrique du Sud pour qu'elle retire sa plainte pour génocide contre Israël devant la Cour internationale de justice (CIJ).

Bozell s'est également vu récemment passer un savon par le Département des relations internationales et de la coopération (DIRCO) ici même, après avoir critiqué publiquement une décision de justice concernant le slogan « Tuez les Boers ».

Après avoir vivement critiqué son gouvernement, il a remis ses lettres de créance à Ramaphosa.

« Votre Excellence, c’est pour moi un immense honneur et un privilège d’être ici. Je vous transmets les salutations de mon président et de l’ensemble du peuple des États-Unis d’Amérique. Je vous remets ma lettre de créance ainsi que la lettre de rappel de mon prédécesseur. »

Parmi les autres chefs de mission désignés présents figuraient des représentants du Zimbabwe, de Cuba, du Danemark et d'autres pays.