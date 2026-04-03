Deux ans après, la RDC déclare la fin de l'epidemie de Mpox

La République démocratique du Congo (RDC) a déclaré jeudi la fin d'une épidémie de variole du singe qui a duré deux ans et qui aurait causé plus de 2 200 décès dans le pays.

Le ministre de la Santé, Roger Kamba, a déclaré aux journalistes que le gouvernement avait conclu que l'épidémie était terminée et ne constituait plus une urgence nationale.

La RDC, vaste pays d'Afrique centrale, a été au cœur d'une épidémie de cette maladie virale contagieuse qui s'est propagée aux pays voisins en 2024 et a conduit l'Organisation mondiale de la Santé à la déclarer urgence de santé publique de portée internationale alors qu'elle dépassait les frontières. L'OMS a levé cette déclaration d'urgence en septembre.

Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies a indiqué qu'il y avait eu plus de 161 000 cas suspects de mpox au Congo pendant l'épidémie entre 2024 et cette année, dont environ 37 000 ont été confirmés par des tests.

Variole du singe

Le CDC Afrique a indiqué qu'il y avait eu 2 286 décès suspects, mais que seuls 127 avaient été confirmés par des tests.

La variole du singe, également connue sous le nom de mpox, a été identifiée pour la première fois par des scientifiques en 1958, lors d'épidémies d'une maladie "de type variole" chez les singes. Jusqu'à il y a quelques années, la plupart des cas humains concernaient des personnes d'Afrique centrale et occidentale ayant été en contact étroit avec des animaux infectés.

En 2022, il a été confirmé pour la première fois que le virus se transmettait par voie sexuelle, ce qui a provoqué des épidémies dans plus de 70 pays qui n'avaient jusqu'alors signalé aucun cas de variole du singe.

Selon l'OMS, les symptômes les plus courants de la variole du singe sont des éruptions cutanées et de la fièvre, mais la maladie peut parfois entraîner des complications graves. La plupart des personnes guérissent complètement.