Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

RDC : un tiers des vaccins contre le Mpox perdus par contraintes de stockage

Un homme reçoit un vaccin contre la variole du singe à l'hôpital général de Goma, en République démocratique du Congo, le 5 octobre 2024   -  
Copyright © africanews
Moses Sawasawa/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.
By Rédaction Africanews

and AP

République démocratique du Congo

La République démocratique du Congo fait face à un défi majeur dans sa campagne de vaccination contre la variole du singe. Selon Cris Kacita, responsable de la riposte nationale, environ un tiers des vaccins LC16 fournis par le Japon sont perdus, car ils ne peuvent être stockés une fois préparés pour l’injection.

Le Japon a fait don de trois millions de doses de LC16 pour lutter contre le clade Ib, une forme émergente du virus qui avait déclenché une alerte sanitaire mondiale l’an dernier. La deuxième tranche, de 1,5 million de doses, est arrivée en septembre, près de deux ans après le début de l’épidémie.

Chaque flacon de LC16 contient 250 doses en poudre devant être reconstituées avant administration et consommées en quelques heures. Lorsqu’il y a peu de participants à la vaccination, les doses restantes sont inévitablement perdues. L’Organisation mondiale de la santé indique que, pour ce type de vaccins, le gaspillage peut atteindre 50 %.

Malgré ces contraintes, la campagne progresse à Kinshasa, où plus d’un demi-million de personnes ont été vaccinées avec LC16 ou le vaccin de Bavarian Nordic. La RDC poursuit ses efforts dans les provinces les plus touchées, malgré des obstacles logistiques et sécuritaires.

La variole du singe, infection virale transmise par contact étroit, provoque généralement des symptômes bénins, mais peut être sévère chez les enfants, les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées. LC16 demeure le seul vaccin autorisé pour les enfants dès un an et pour les adultes, bien que son administration requière une technique spécifique.

Le gouvernement japonais, contacté, a indiqué ne pas avoir été informé des pertes, mais fait confiance aux autorités congolaises pour l’usage approprié des doses.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.