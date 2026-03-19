Football : avant la CAN 2025, les autres controverses de le CAF

Deux mois après la fin chaotique de la finale de la Coupe d’Afrique des nations entre le Sénégal et le Maroc, l’issue du match reste contestée.

Le Sénégal a été déchu de son titre mardi lorsque l’instance dirigeante du football africain a jugé qu’il avait perdu la finale de janvier en quittant le terrain. La commission d’appel de la Confédération africaine de football (CAF) a transformé la victoire 1-0 du Sénégal après prolongation en une victoire par forfait 3-0 pour le Maroc.

Mais les Lions de la Teranga ne comptent pas abandonner le titre sans se battre. Le Sénégal s’est engagé à faire appel de la décision de la CAF devant la plus haute juridiction du sport — ce qui signifie que la décision finale pourrait ne pas être rendue avant un an.

La décision sans précédent de la CAF de retirer le trophée au Sénégal n’est que la dernière controverse en date dans le football africain et au sein de son instance dirigeante. En voici quelques autres.

Embuscade meurtrière en Angola

Le Togo s’est retiré à contrecœur de la Coupe d’Afrique des nations 2010 après une embuscade meurtrière contre le bus de son équipe à Cabinda, dans le nord de l**’Angola**, qui a fait trois morts et huit blessés. Les joueurs voulaient participer pour honorer l’entraîneur adjoint, le porte-parole de l’équipe et le chauffeur angolais tués dans l’attaque, mais ils ont été renvoyés chez eux sur ordre du Premier ministre togolais de l’époque, Gilbert Houngbo, qui a déclaré que l’Angola n’avait pas assuré la protection de l’équipe.

Le Togo fut disqualifié du tournoi et la CAF a rejeté la demande de l’équipe de réintégrer la compétition. L’instance a ensuite suspendu le Togo pour les deux éditions suivantes, estimant que la décision de se retirer était d’ordre politique.

Pays hôtes remplacés

Chaque Coupe d’Afrique des nations depuis 2013 a été déplacée en raison de problèmes avec le pays hôte initial, à commencer par l’édition 2013 organisée en Afrique du Sud en raison de la guerre en Libye. Le Maroc a été remplacé pour l’édition 2015 par la Guinée équatoriale. La Libye devait accueillir l’édition 2017 mais a été remplacée par le Gabon.

La CAF a retiré au Cameroun l’organisation de la CAN 2019, invoquant des retards d’infrastructures et l’insécurité dans la région occidentale du pays. L’Égypte a accueilli le tournoi à la place du Cameroun, qui a ensuite organisé l’édition suivante à la place de la Côte d’Ivoire, laquelle a à son tour accueilli l’édition suivante à la place de la Guinée.

La Guinée devait organiser la dernière édition, mais le pays ouest-africain s’est vu retirer le tournoi en 2022 lorsque la CAF a estimé qu’il ne disposerait pas d’infrastructures et d’installations suffisantes. Le Maroc a pris le relais comme pays hôte.

Hélicoptère de police en Guinée équatoriale

La demi-finale de la CAN 2015 entre le pays hôte, la Guinée équatoriale, et le Ghana a sombré dans le chaos lorsque les supporters locaux au stade de Malabo se sont mis en colère après deux buts tardifs des Black Stars en première mi-temps. La police antiémeute fut appelée pour protéger les joueurs et supporters ghanéens, alors que des spectateurs commençaient à leur lancer des bouteilles.

Après un troisième but du Ghana en seconde période et une nouvelle pluie de projectiles, le match a été interrompu, et les supporters ont été escortés hors du stade pour leur propre sécurité. Un hélicoptère de police est apparu à plusieurs reprises au-dessus du stade.

La CAF contredite par le TAS

Le vainqueur de la finale de la Ligue des champions de la CAF 2019 a finalement été désigné par le Tribunal arbitral du sport (TAS), après que le club marocain du Wydad de Casablanca a quitté le terrain lors du match retour contre l’Espérance de Tunis, à la suite de l’annulation d’un but. Les joueurs du Wydad ont exigé un recours à la VAR, mais le système ne fonctionnait pas à ce moment-là, et ils ont refusé de reprendre le jeu.

L’Espérance s’est vu attribuer le trophée, mais la CAF a ensuite ordonné sa restitution afin que le match soit rejoué. Les deux camps s’y sont opposés. Le TAS a finalement confirmé l’Espérance comme championne.

Coups de feu et coup de sifflet prématuré au Cameroun

Un arbitre chargé d’un match de la CAN 2021 entre le Mali et la Tunisie a provoqué la confusion en sifflant deux fois la fin du match trop tôt alors que le Mali menait 1-0. Cela a déclenché un long débat sur la nécessité de rejouer la rencontre. La Tunisie a refusé de revenir 30 minutes plus tard lorsque les officiels ont tenté de relancer le match, l’entraîneur affirmant que ses joueurs étaient déjà en récupération. La victoire fut attribuée au Mali.

Par ailleurs, un échange de tirs entre rebelles séparatistes et soldats gouvernementaux a fait deux morts et cinq blessés dans une ville proche du lieu de base de l’équipe malienne. Des rebelles ont également tiré de manière indiscriminée près d’un stade d’entraînement utilisé par l’équipe.

La sécurité mise en cause dans des morts au stade

Lors de ce même tournoi de 2021 — disputé début 2022 au Cameroun — une bousculade meurtrière au stade d’Olembe, d’une capacité de 60 000 places à Yaoundé, a fait au moins huit morts et 38 blessés, dont certains grièvement.

Des témoins ont accusé les responsables de la sécurité d’avoir commis des erreurs fatales ayant provoqué un mouvement de foule lorsque des milliers de supporters se sont précipités vers une entrée lors du match des huitièmes de finale entre le Cameroun, pays hôte, et les Comores.

Finale chaotique à Rabat

La finale de l’édition 2025 entre le pays hôte, le Maroc, et le Sénégal, le 18 janvier 2026, s’est terminée dans le chaos lorsque le Sénégal s’est vu refuser un but dans le temps additionnel, avant qu’un penalty potentiellement décisif ne soit accordé au Maroc.

Des échauffourées ont éclaté entre joueurs adverses, tandis que des supporters sénégalais furieux derrière l’un des buts tentaient d’envahir le terrain, affrontant les stadiers.

L’entraîneur du Sénégal, Pape Thiaw, a conduit la majorité de ses joueurs hors du terrain après quelques minutes, laissant planer le doute sur la reprise du match. Ils sont toutefois revenus environ dix minutes plus tard et le jeu a repris, avec un penalty “à la Panenka” de la star marocaine Brahim Díaz arrêté par Édouard Mendy. Pape Gueye a inscrit l’unique but en prolongation.