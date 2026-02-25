RDC : les forces armées lancent des attaques sur plusieurs fronts contre le M23

Les forces gouvernementales de la RD Congo ont lancé une attaque contre le groupe armé M23 dans l'est du pays, utilisant des drones pour frapper un site minier stratégique occupé par les rebelles soutenus par le Rwanda, ont déclaré mercredi des sources sécuritaires à l'AFP.

Les combats de mercredi se sont concentrés en particulier dans les zones proches de la ville minière de Rubaya, où des soldats du M23 ont été touchés par une frappe de drone la veille.

La mine de Rubaya produit 15 à 30 % de l'approvisionnement mondial en coltan, un minerai essentiel à la fabrication d'appareils électroniques tels que les ordinateurs portables et les téléphones mobiles.

Depuis sa résurgence en 2021, le M23 s'est emparé de vastes étendues de l'est de la RDC, riche en ressources, et a pris le contrôle de la mine de Rubaya dans la province du Nord-Kivu en avril 2024 avec l'aide du Rwanda.

Son avancée a intensifié le conflit qui ravage depuis plus de trois décennies l'est de la RDC, où des dizaines de groupes armés rivaux et de puissances étrangères se disputent depuis longtemps le contrôle des riches gisements de minerais précieux de la région.

En décembre, le M23 a lancé une offensive sur la ville stratégique d'Uvira, située dans la province du Sud-Kivu, près de la frontière avec le Burundi. Cette attaque a été condamnée par les États-Unis, qui ont négocié un accord de paix fragile entre la RDC et le Rwanda. L'Angola, autre médiateur, avait proposé un cessez-le-feu qui devait entrer en vigueur le 18 février, mais celui-ci n'a guère contribué à mettre fin aux hostilités.

Mercredi, des milices locales soutenues par des soldats congolais ont mené des attaques sur plusieurs points de la ligne de front dans le Nord-Kivu, en particulier à Masisi, où se trouve Rubaya, selon des sources locales et sécuritaires. Selon des experts des Nations unies, le M23 a mis en place une administration parallèle à l'État congolais pour réguler l'exploitation de la mine de Rubaya depuis sa capture.

"Dans le centre de Rubaya, les gens sont terrifiés. Je suis allé voir l'endroit où le drone a frappé, mais l'accès m'a été refusé", a déclaré mardi à l'AFP un habitant qui a souhaité garder l'anonymat.

Des affrontements ont également été signalés mercredi dans les hautes terres du Sud-Kivu, où l'armée congolaise combat une coalition de milices alliées au M23.