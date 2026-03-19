Iran : funérailles massives pour Larijani et Soleimani, Téhéran promet de riposter

Des cercueils drapés de drapeaux iraniens ont été acheminés dans les rues centrales de Téhéran sur des camions, tandis que des milliers de participants brandissaient portraits et banderoles réclamant vengeance. Retransmise en direct par la télévision d’État, la cérémonie constitue l’un des plus importants rassemblements publics en Iran depuis l’escalade du conflit à la fin février 2026. Elle rend hommage à Ali Larijani, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale, tué lors d’une frappe israélienne près de Téhéran, ainsi qu’à Gholamreza Soleimani, commandant des forces Basij. Les 84 marins de la frégate IRIS Dena, torpillée le 4 mars par un sous-marin américain au large du Sri Lanka, ont également été honorés. Trente-deux hommes ont été secourus, tandis qu’une vingtaine restent portés disparus. Des responsables iraniens et des chefs des Gardiens de la Révolution ont participé aux obsèques, prononçant des discours appelant à des représailles contre les États-Unis et Israël. L’événement coïncide avec le lancement par l’Iran de frappes de missiles en direction de Tel Aviv, illustrant l’élargissement du conflit à l’échelle régionale.