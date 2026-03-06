Iran : rassemblement de fidèles à Téhéran après la prière du vendredi

Dans la capitale iranienne, des fidèles se sont rassemblés aux abords des mosquées avant de rejoindre des cortèges mêlant pratique religieuse et messages politiques. Certains participants affirment être venus témoigner leur soutien à la République islamique au cœur d'une semaine de violents combats. Des frappes aériennes ont visé à plusieurs reprises des sites à Téhéran, tandis que des responsables iraniens assurent que le pays a riposté en tirant des missiles balistiques en direction d'Israël. Parmi la foule se trouvait Hassan Fathollahi, venu à la prière avec ses enfants. Il affirme que les familles sont prêtes à se ranger derrière le gouvernement malgré les risques. Ses propos rejoignaient un message plus large entendu lors du rassemblement, où des orateurs ont appelé à la résistance contre Israël et les États-Unis. Les combats entrent désormais dans leur septième jour. Des frappes israéliennes ont également visé Beyrouth, tandis que l'Iran poursuit ses tirs de missiles en représailles. Des responsables américains préviennent que la campagne aérienne des États-Unis contre l'Iran pourrait s'intensifier dans les prochains jours.