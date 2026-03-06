Raids israéliens au Liban : 95 000 déplacés contraints de fuir

Des explosions ont été entendues dans toute la capitale et de hautes colonnes de fumée se sont élevées au‑dessus du secteur connu sous le nom de Dahiyeh, où Israël affirme viser des infrastructures du Hezbollah. Peu avant les frappes de jeudi, l’armée israélienne a ordonné aux habitants de la banlieue sud de Beyrouth d’évacuer immédiatement. L’alerte concernait l’une des zones les plus densément peuplées de la capitale et a déclenché un exode rapide vers le centre de Beyrouth, le littoral et les montagnes proches. Les rues, les places publiques et les espaces du front de mer étaient envahis par des personnes ayant fui pendant la nuit. De nombreuses familles ont dormi dans leur voiture ou installé des camps de fortune sur les trottoirs et dans les espaces ouverts rues, parfois dormant dans leurs voitures ou improvisant des abris de fortune. Les autorités libanaises estiment que plus de 95 000 personnes sont désormais déplacées, à Beyrouth et dans d’autres régions du pays. Cette escalade fait suite aux tirs de missiles et aux attaques de drones menés par le Hezbollah contre Israël plus tôt cette semaine, dans le cadre d’une confrontation régionale plus large impliquant l’Iran et ses alliés.