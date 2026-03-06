UK: plus de 20 000 chiens au plus grand concours canin du monde

Plus de 20 000 chiens se retrouvent au National Exhibition Centre de Birmingham pour quatre jours d’épreuves et de démonstrations. Cette année, les organisateurs enregistrent un nombre record de participants venus de l’étranger. Selon le Kennel Club, plus de 4 000 chiens ont fait le déplacement, notamment depuis la France, l’Italie, l’Allemagne et les Pays-Bas. Pour beaucoup de propriétaires, le simple fait d’être qualifié représente déjà une réussite. Sur les tapis verts du concours, les chiens défilent devant les juges qui observent leur allure, leurs mouvements et le respect des standards de chaque race. Créé en 1891, Crufts est devenu un rendez-vous majeur pour les passionnés de chiens. Les visiteurs circulent entre les rings et découvrent des centaines de races. Dimanche soir, un seul chien remportera le titre très convoité de Best in Show.