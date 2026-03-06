Israël : incendie près de Tel Aviv après la chutte de débris de missile

Près de Tel Aviv, des pompiers ont combattu un feu déclenché lorsque des fragments d’un missile intercepté sont tombés dans un quartier résidentiel. Les secours ont sécurisé les rues et inspecté les immeubles voisins pour éviter toute propagation. Au moment de l’alerte, les habitants se sont réfugiés dans des abris. Certains passent désormais la nuit dans des stations souterraines du métro léger, transformées en abris improvisés avec matelas et provisions. Deux vagues d’explosions ont été entendues presque en même temps dans la ville. La police a indiqué gérer plusieurs sites dans le centre d’Israël où des débris ou projectiles sont tombés. Les secours du Magen David Adom ont inspecté les lieux et n’ont signalé aucun blessé.