Nigeria : l'armée déjoue une attaque de Boko Haram à Maiduguri

Ils se sont rassemblés lundi devant ce poste militaire de Maiduguri, moins de 24 heures après que l’armée nigériane a réussi à déjouer une attaque du groupe djihadiste Boko Haram.

Une tentative d’assaut survenue dans cette ville du nord-est du Nigeria, relativement épargnée par les attaques ces dernières années. Depuis plusieurs mois, les djihadistes ont intensifié leurs offensives contre des camps militaires, parfois sans véritable résistance des forces de défense nigérianes. Mais cette fois-ci, l’armée affirme avoir repoussé les assaillants. Une victoire que les habitants sont venus célébrer.

L’attaque s’est produite vers minuit dans le quartier d’Ajilari Cross, dans le sud-ouest de Maiduguri, à seulement quelques kilomètres de l’aéroport de la ville. Selon des habitants et les services de secours, l’armée a rapidement repoussé les assaillants.

Aucune victime n’a été signalée parmi les civils ou les militaires, mais les assaillants auraient subi des pertes. Autrefois épicentre de l’insurrection de Boko Haram, Maiduguri avait connu un calme relatif ces dernières années, après un pic de violences au milieu des années 2010. Cette attaque rappelle toutefois la fragilité de la situation sécuritaire dans la région.