AF. du Sud : un groupe israélien derrière les charters des palestiniens ?

De nombreux palestiniens ont choisi de quitter Gaza déchirée par la violence depuis des mois. Depuis mai, au moins trois vols remplis de résidents de Gaza ont atterri en Afrique du Sud et en Indonésie. Prenant de court les autorités de ces pays.

Mais qui était à l’origine de ces déplacements ? Une enquête de l’AP a révélé que l’Ad Kan, un groupe israélien, dont le fondateur soutenait la proposition du président américain Donald Trump de réinstaller 2 millions de Palestiniens de Gaza, est à l’origine de ces vols. Utilisant la société appelée Al-Majd, pour dissimuler son implication.

Al-Majd, se décrit sur son site web comme une organisation humanitaire « soutenant la vie des Palestiniens » et apportant une aide aux communautés musulmanes en conflit. Cependant, un examen de l’histoire d’Ad Kan et de son fondateur, Gilad Ach, suggère que le groupe israélien a pu être motivé, au moins en partie, par un agenda différent.

''Ad Kan'', qui signifie « ça suffit » en hébreu, œuvre depuis des années dans l’ombre pour infiltrer des groupes et dénoncer ce qu’ils qualifient d’activités antisémites ou anti-israéliennes.

''Ce qu’on leur avait promis, en gros, c’était un passage sûr pour quitter Gaza. On ne leur a pas dit où ils allaient être emmenés. Ils étaient tellement désespérés qu’ils étaient prêts à payer juste pour cette promesse d’un passage sûr. On ne leur avait pas non plus dit au départ qu’ils ne seraient pas autorisés à emporter quoi que ce soit, etc. Ils pensaient qu’ils seraient emmenés dans un endroit où l’on s’occuperait d’eux, en quelque sorte ; ils payaient beaucoup d’argent pour ce privilège.'', a déclaré Na’eem Jeenah, porte-parole d’un collectif d’organisations de la société civile venant en aide aux Palestiniens en Afrique du Sud :

À l’époque, le ministre sud-africain des Affaires étrangères, avait qualifié ces vols de ''plan clair visant à chasser les Palestiniens de Gaza et de la Cisjordanie''.

Avec l’accord des États-Unis, le gouvernement israélien a pris contact avec plusieurs gouvernements — le Somaliland, le Soudan du Sud et le Soudan — dans l’espoir de faciliter l’émigration depuis Gaza. Au début de l’année dernière, Israël a créé le Bureau de l’émigration volontaire, géré par le ministère israélien de la Défense.