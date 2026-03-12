Sénégal : l'Assemblée nationale durcit les lois antihomosexualité

Le Parlement sénégalais a adopté mercredi une loi doublant la peine maximale pour les relations homosexuelles, les rendant passibles d'une peine pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison dans le cadre d'une répression contre la communauté gay du pays.

Le texte, qui doit maintenant être promulgué par le président Bassirou Diomaye Faye, a été adopté à une écrasante majorité à l'Assemblée nationale et prévoit également des sanctions pénales pour les personnes reconnues coupables de promouvoir ou de financer des relations homosexuelles.

Après plusieurs heures de débat, les législateurs ont approuvé le projet de loi par 135 voix pour, aucune contre et trois abstentions. "Les homosexuels ne respireront plus dans ce pays. Les homosexuels n'auront plus la liberté d'expression dans ce pays", a déclaré la députée Diaraye Ba depuis la tribune pendant le débat, sous les applaudissements de certains de ses collègues.

Le projet de loi punit les "actes contre nature", terme utilisé pour désigner les relations homosexuelles, d'une peine de cinq à dix ans d'emprisonnement, contre un à cinq ans auparavant.

Il prévoit également une peine de trois à sept ans de prison pour toute personne qui défend les relations homosexuelles.

En vertu de ce projet de loi, la peine maximale sera prononcée si l'acte a été commis avec un mineur. La sanction comprendra en outre des amendes allant de 2 à 10 millions de francs CFA (3 500 à 17 600 dollars), contre 100 000 à 1,5 million de francs CFA auparavant.

Vague d'arrestations dans le pays

Les médias ont rapporté l'arrestation de dizaines d'hommes en vertu des lois anti-LGBTQ du pays depuis février, lorsque la police a arrêté 12 hommes, dont deux célébrités locales, au début d'une série de détentions récentes.

Les arrestations ont souvent été fondées sur des accusations et des perquisitions téléphoniques, qui sont rapportées presque quotidiennement, les noms des personnes détenues étant rendus publics.

La nouvelle loi pénalise en outre toute personne qui accuse une autre personne d'infractions homosexuelles "sans preuve".

Certaines des personnes arrêtées ont été accusées d'avoir délibérément transmis le VIH, ce qui a alimenté un débat encore plus virulent sur les relations homosexuelles. -

Ces dernières années, les questions LGBTQ ont suscité la controverse au Sénégal, où la défense des droits des homosexuels est souvent dénoncée comme un outil utilisé par les Occidentaux pour imposer des valeurs étrangères. Les associations religieuses de ce pays d'Afrique de l'Ouest à majorité musulmane ont organisé des manifestations pour réclamer des peines plus sévères.

Ces dernières semaines, les réseaux sociaux sénégalais ont été inondés de messages homophobes et d'appels à dénoncer les personnes accusées d'avoir des relations homosexuelles. Les arrestations très médiatisées ont donné lieu à des titres tels que "Grand nettoyage des homos" et "Les bisexuels, des dangers ambulants".

Ces derniers jours, les articles ont également associé les arrestations pour relations homosexuelles à une autre affaire d'abus sexuels sur des enfants. Dans cette affaire, les enquêteurs ont démantelé un gang accusé de violences sexuelles sur des mineurs et arrêté 14 personnes.

Avant de devenir le très influent Premier ministre du pays en 2024, Ousmane Sonko avait promis de criminaliser les relations homosexuelles, faisant passer cette infraction de son classement actuel de délit mineur à celui de délit. Cependant, la nouvelle loi, que Sonko lui-même a présentée au Parlement, maintient le même statut de délit mineur. Cela a conduit l'opposition à accuser Sonko de ne pas avoir tenu sa promesse.

La répression des relations homosexuelles est politiquement avantageuse dans un pays où l'homosexualité est largement considérée comme une déviance. Au moins 32 des 54 pays africains ont des lois interdisant et punissant les relations homosexuelles.

La peine de mort est appliquée en Ouganda, en Mauritanie et en Somalie. Une dizaine de pays ou territoires imposent des peines allant de 10 ans à la prison à vie, notamment le Soudan, le Kenya, la Tanzanie et la Sierra Leone.