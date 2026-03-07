Sénégal : la candidature de Macky Sall à l’ONU divise

Au Sénégal, la possible candidature de l’ancien président Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations unies suscite de vives réactions.

Plusieurs opposants, ainsi que des collectifs représentant des victimes des manifestations réprimées sous son mandat, dénoncent cette initiative. Ils accusent l’ancien chef de l’État d’être responsable de violences politiques survenues durant ses dernières années au pouvoir.

Entre 2021 et 2024, des manifestations de l’opposition avaient été sévèrement réprimées. Selon plusieurs rapports, ces troubles ont causé la mort d’au moins 65 personnes, principalement des jeunes. Les nouvelles autorités évoquent pour leur part un bilan de plus de 80 victimes.

La polémique est également alimentée par des accusations liées à la gestion économique du pays. Une mission du Fonds monétaire international a confirmé que des déclarations inexactes avaient été faites concernant les déficits budgétaires et la dette publique entre 2019 et 2023.

La candidature de Macky Sall a été proposée par le Burundi, qui assure actuellement la présidence de l’Union africaine. Mais le gouvernement sénégalais a précisé qu’il n’était pas à l’origine de cette démarche.

Depuis l’arrivée au pouvoir du président Bassirou Diomaye Faye en 2024, plusieurs enquêtes ont été ouvertes sur les violences survenues durant la précédente administration.

Dans ce contexte, la perspective d’une candidature de l’ancien président à la tête de l’ONU divise profondément la classe politique sénégalaise.