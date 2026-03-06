La Russie et l'Ukraine échangent 300 prisonniers de guerre

Vendredi, la Russie et l'Ukraine ont procédé à l'échange de 300 prisonniers de guerre de chaque camp. Alors que 200 prisonniers de chaque côté ont été relâchés jeudi.

Ces soldats russes montant dans un bus sont en fin libres grâce à cet échange facilité par les États-Unis et les Émirats arabes unis.

L’initiative s’inscrit dans le cadre des accords conclus à Genève, en Suisse à l’issue des négociations des 17 et 18 février. C’était le troisième cycle de pourparlers trilatéraux entre la Russie, l'Ukraine et les États-Unis cette année.

Les discussions prévues cette semaine n’auront finalement pas lieu. En raison de la guerre au Moyen-Orient.

Le conflit entre la Russie et l’Ukraine a déjà fait des centaines de milliers de morts dans les deux camps des africains figurent aussi parmi les victimes. Les deux pays s’affrontent depuis 2022.