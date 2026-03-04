Soudan du Sud : 26 employés de Médecins sans frontières portés disparus

Médecins Sans Frontières (MSF) a annoncé lundi 2 mars qu’elle n’avait plus de nouvelles de 26 de ses 291 employés présents dans l’État du Jonglei, au centre-est du Soudan du Sud. Ces travailleurs humanitaires se trouvaient dans les villes de Lankien et Pieri, récemment frappées par des violences intenses.

Un hôpital de Lankien a été touché par une frappe aérienne du gouvernement début février, tandis que la structure de Pieri a été attaquée par des assaillants non identifiés, selon MSF. Face à l’insécurité persistante, le personnel avait évacué les installations et certains collaborateurs se sont réfugiés dans des zones reculées, avec un accès limité à l’eau, à la nourriture et aux services essentiels. La connectivité très limitée dans ces régions explique en partie la perte de contact, mais l’ONG reste inquiète pour la sécurité de ses équipes.

Depuis décembre, les combats se sont intensifiés dans le Jonglei, où les forces loyales au président Salva Kiir, au pouvoir depuis l’indépendance du pays en 2011, affrontent les milices de l’opposant Riek Machar, placé en résidence surveillée et poursuivi pour « crimes contre l’humanité ». L’escalade a déjà déplacé environ 280 000 personnes, selon l’ONU, qui s’inquiète également d’attaques récentes contre des civils près de la frontière avec le Soudan.

Yashovardhan, chef de mission de MSF au Soudan du Sud, a déclaré : « Cette violence a un impact intolérable, non seulement sur l’accès aux soins, mais aussi sur celles et ceux qui les assurent. Les travailleurs de santé ne doivent jamais être pris pour cibles. » L’ONG a suspendu ses activités à Lankien et Pieri, privant des centaines de milliers de personnes de soins médicaux vitaux, et met tout en œuvre pour rétablir le contact avec ses employés disparus et soutenir les familles affectées.

Les attaques contre les structures médicales s’inscrivent dans une tendance inquiétante : MSF rapporte que ses installations ont été visées à dix reprises au cours des douze derniers mois, soulignant le danger croissant pour le personnel humanitaire et la population civile.