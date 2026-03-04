Liban : au moins 11 morts dans les dernières frappes israéliennes

Au moins 11 personnes ont été tuées mercredi au Liban dans des frappes israéliennes selon le ministère de la Santé.

La crise entre Israël et le Hezbollah a par ailleurs provoqué le déplacement d’au moins 30 000 personnes. Le nombre pourrait augmenter alors que les hostilités s’intensifient a averti mardi l'agence des Nations unies pour les réfugiés.

Les opérations de l’armée israélienne contre le groupe paramilitaire chiite libanais soutenu par l’Iran se poursuivent en effet dans la banlieue sud de la capitale Beyrouth et dans le sud du pays. Selon des témoins, des troupes israéliennes avaient franchi mardi matin la Ligne bleue, la frontière provisoire entre le Liban et Israël. Le Hezbollah de son côté affirme avoir attaqué trois bases militaires israéliennes.

Cette escalade est intervenue après l’attaque lancée lundi par le mouvement pro-iranien contre l’état hébreux. Les autorités israéliennes affirment que les opérations militaires vont se poursuivre jusqu’au désarmement du Hezbollah.