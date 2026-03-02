Zimbabwe : près de 4 000 détenus libérés dans le cadre d'une amnistie

Le gouvernement zimbabwéen a commencé à libérer près de 4 000 détenus ce lundi.

Ces derniers ont bénéficié d'une amnistie présidentielle dans le but de réduire la surpopulation carcérale. L’amnistie avait été annoncée en février. Cette mesure a été annoncée au même moment que l’approbation de plusieurs modifications constitutionnelles.

Ces amendements, qui doivent encore être adoptés par le Parlement, favorable au parti au pouvoir le Zanu-PF, prévoient notamment la prolongation du mandat présidentiel à sept ans et la suppression des élections présidentielles générales en donnant au Parlement le pouvoir de choisir le président.

Selon les dernières données nationales disponibles, les prisons du Zimbabwe comptaient un peu plus de 24 000 détenus au deuxième trimestre 2025.

Au total, 4 305 personnes, dont 223 femmes, seront finalement libérées.

Le programme d'amnistie visait les personnes vulnérables et celles « se concentrait sur les groupes vulnérables et ceux qui ont fait des progrès significatifs dans leur réinsertion ». Mais il n'incluait pas les prisonniers condamnés pour des crimes graves tels que le meurtre, le vol, le viol ou la « violation de la loi sur le maintien de la paix et de l'ordre », une accusation qui a été utilisée dans le passé contre des manifestants et des opposants politiques.