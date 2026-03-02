Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Zimbabwe : près de 4 000 détenus libérés dans le cadre d'une amnistie

Un gardien de prison ouvre la porte pour libérer les détenues de la prison de haute sécurité de Chikurubi, dans la banlieue de Harare, le vendredi 19 mai 2023.   -  
Copyright © africanews
Tsvangirayi Mukwazhi/AP
By Rédaction Africanews

and AFP

Zimbabwe

Le gouvernement zimbabwéen a commencé à libérer près de 4 000 détenus ce lundi.

Ces derniers ont bénéficié d'une amnistie présidentielle dans le but de réduire la surpopulation carcérale. L’amnistie avait été annoncée en février. Cette mesure a été annoncée au même moment que l’approbation de plusieurs modifications constitutionnelles.

Ces amendements, qui doivent encore être adoptés par le Parlement, favorable au parti au pouvoir le Zanu-PF, prévoient notamment la prolongation du mandat présidentiel à sept ans et la suppression des élections présidentielles générales en donnant au Parlement le pouvoir de choisir le président.

Selon les dernières données nationales disponibles, les prisons du Zimbabwe comptaient un peu plus de 24 000 détenus au deuxième trimestre 2025.

Au total, 4 305 personnes, dont 223 femmes, seront finalement libérées.

Le programme d'amnistie visait les personnes vulnérables et celles « se concentrait sur les groupes vulnérables et ceux qui ont fait des progrès significatifs dans leur réinsertion ». Mais il n'incluait pas les prisonniers condamnés pour des crimes graves tels que le meurtre, le vol, le viol ou la « violation de la loi sur le maintien de la paix et de l'ordre », une accusation qui a été utilisée dans le passé contre des manifestants et des opposants politiques.

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Voir plus

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.