Près de 8.000 morts sur les routes migratoires en 2025, selon l’OIM

By Rédaction Africanews

avec AFP

Migrants

En 2025, au moins 7.667 personnes sont mortes ou ont disparu en tentant de rejoindre un autre pays, d’après l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Si ce chiffre est en baisse par rapport à 2024, l’agence de l’ONU souligne que le bilan réel est probablement bien plus lourd, en raison de coupes dans le financement humanitaire et des difficultés d’accès aux informations.

Les routes migratoires restent extrêmement dangereuses, particulièrement les traversées maritimes. L’OIM indique que 2.108 personnes ont disparu en Méditerranée et 1.047 ont péri ou disparu sur la route vers les îles Canaries. Les voies légales de migration se réduisant, les migrants se retrouvent souvent contraints de passer par des réseaux de passeurs, exposant ainsi leur vie à de grands risques.

L’année dernière, environ 3.000 décès ont été recensés en Asie, la moitié étant des Afghans, et 922 migrants ont péri dans la traversée de la Corne de l’Afrique vers les États du Golfe, principalement des Éthiopiens victimes de naufrages collectifs.

Amy Pope, directrice générale de l’OIM, dénonce un « échec mondial » et appelle à la création de voies sûres et régulières pour protéger les migrants. Selon l’agence, la baisse globale du nombre de décès s’explique en partie par une réduction des tentatives de migration, notamment à travers les Amériques, mais reflète aussi un suivi rendu plus difficile par la diminution des financements et l’accès limité aux informations.

L’OIM alerte enfin sur un début d’année 2026 déjà marqué par une « augmentation sans précédent » des décès en Méditerranée, avec 606 personnes recensées mortes au 24 février, tandis que des centaines d’autres disparus ne peuvent encore être confirmés.

