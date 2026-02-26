Bienvenue sur Africanews

L'Ethiopie appelle à une solution à deux États dans le conflit israélo-palestinien

By Laetitia Lago Dregnounou

avec AP

Ethiopie

La visite diplomatique du président israélien s'est achevée mercredi à Addis-Abeba.

Isaac Herzog a rencontré son homologue éthiopien, Taye Atske Selassie, qui a mis en avant les liens historiques et culturels unissant les deux nations, notamment à travers la communauté Bete-Israël. Sur X, le président éthiopien a également réaffirmé l’engagement constant de son pays en faveur d’une solution à deux États, permettant aux Israéliens et aux Palestiniens de vivre côte à côte dans la paix. Sur ce même canal, Isaac Herzog a rappelé que leurs deux pays se sont engagés à poursuivre leurs efforts pour consolider leurs relations historiques, un message repris par le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, à l’issue de sa rencontre avec le président israélien.

Addis-Abeba entend tirer parti de cette coopération pour accéder à des technologies de pointe et développer des partenariats stratégiques, notamment dans les domaines de l’agriculture intelligente et de la cybersécurité. Israël, pour sa part, cherche à renforcer ses relations avec les autres États membres de l’Union africaine, dont certains avaient pris leurs distances ces dernières années avec la guerre la gaza.

