Merz visite la Cité interdite lors de discussions clés sur le commerce avec la Chine

La première visite officielle du chancelier allemand Friedrich Merz en Chine se poursuit jeudi par une visite de la Cité interdite de Pékin, une étape symbolique dans le cadre d’entretiens axés sur le commerce et les tensions mondiales. Merz a déclaré que l’Allemagne et l’Europe souhaitent un partenariat avec la Chine qui soit équilibré et fiable. Sa visite intervient au moment où Pékin cherche des alliés face au rétablissement de droits de douane américains. Les dirigeants européens cherchent à attirer les investissements des entreprises chinoises tout en exhortant Pékin à réduire les surcapacités industrielles qui touchent des secteurs comme les véhicules électriques et les panneaux solaires. Le déficit commercial de l’Allemagne vis-à-vis de la Chine s’est nettement creusé ces dernières années, une évolution que Merz juge malsaine. Il a également souligné que des crises comme la guerre en Ukraine ne peuvent pas être résolues sans l’implication de la Chine.