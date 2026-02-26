Brésil : le bilan des pluies mortelles grimpe à 46 morts

À Uba et dans la ville voisine de Juiz de Fora, à environ 200 km au nord-ouest de Rio de Janeiro, les rues restent recouvertes de boue et de débris après des inondations et des glissements de terrain qui ont fait au moins 46 morts et plusieurs disparus. Les habitants tentent de nettoyer leurs commerces et de récupérer des voitures ensevelies. La montée des eaux a atteint près de deux mètres dans une concession automobile, endommageant installations et véhicules. Les secours poursuivent les recherches malgré des conditions instables et de nouvelles pluies attendues. Les autorités indiquent que des milliers de personnes ont dû quitter leur logement, dans une catastrophe liée à des épisodes météo extrêmes de plus en plus fréquents au Brésil.