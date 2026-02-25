Iran : la mobilisation étudiante reprend, le gouvernement met en garde

Des vidéos diffusées le 24 février montrent de nouveaux rassemblements dans plusieurs universités iraniennes. Sur les campus, des étudiants reprennent des slogans déjà entendus lors de la vague de contestation nationale qui avait culminé en janvier. Ces images témoignent d’une mobilisation qui, malgré les mois écoulés, ne s’est pas totalement éteinte. Mardi, la porte-parole du gouvernement, Fatemeh Mohajerani, a réagi pour la première fois à cette reprise des manifestations. Elle a affirmé que les étudiants avaient le droit de protester, tout en les appelant à respecter « les lignes rouges du pays ». Une mise en garde qui souligne les limites fixées par les autorités. Ces rassemblements interviennent après une répression meurtrière en début d’année et dans un contexte de fortes tensions avec les États-Unis autour du programme nucléaire iranien. Sur les campus, le climat reste chargé. Il reflète un malaise plus profond au sein de la société, que les mesures sécuritaires n’ont pas suffi à dissiper.