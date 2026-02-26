Jordanie: Harry et Meghan ont rencontré des patients évacués de Gaza

Le couple accompagnait une délégation de l’Organisation mondiale de la santé dirigée par son directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus pour un déplacement de deux jours. À Amman, ils ont échangé avec des enfants soignés après leur évacuation médicale depuis Gaza ainsi qu’avec des équipes médicales confrontées aux blessures de guerre. Présentée comme une mission d’écoute, la visite porte aussi sur l’accompagnement mental des populations déplacées et sur les programmes aidant les jeunes réfugiés à faire face aux traumatismes liés aux conflits.