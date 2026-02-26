Japon : le moine robot « Buddharoid » fait ses débuts à Kyoto

L’humanoïde, baptisé Buddharoid, est apparu devant les journalistes mardi 24 février 2026, vêtu d’une simple robe grise et parlant d’une voix calme des enseignements bouddhistes. Conçu par l’université de Kyoto, le robot combine des outils de conversation basés sur l’IA avec des mouvements proches de ceux d’un être humain. Il peut marcher, faire des gestes et répondre à des questions personnelles en s’appuyant sur les écritures bouddhistes. Lors d’une démonstration, il a conseillé à un journaliste en proie à l’anxiété de ralentir et d’observer ses pensées plutôt que de les suivre. Les chercheurs estiment que de telles machines pourraient aider à pallier la pénurie de moines au Japon, à mesure que la population vieillit, tout en soulevant des questions sur le rôle de la technologie dans la pratique spirituelle.