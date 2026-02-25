Isaac Herzog à Addis-Abeba, Israël poursuit son offensive diplomatique

Le président israélien Isaac Herzog est arrivé mardi en Éthiopie, où il doit rencontrer le président Taye Atske Selassie ainsi que le Premier ministre Abiy Ahmed.

Des échanges sont également prévus avec des représentants de la communauté juive locale. L’objectif affiché de cette visite renforcer les relations bilatérales entre Israël et l’Éthiopie, tout en développant la coopération avec le continent africain dans les domaines économique, sécuritaire et technologique. Tel-Aviv et Addis-Abeba ont notamment réaffirmé l'année dernière leur engagement commun dans la lutte contre le terrorisme, en particulier contre Al-Shabaab, affilié à Al-Qaïda et actif en Somalie. Le groupe est également soupçonné d’entretenir des liens avec les rebelles houthis au Yémen, considérés comme une menace pour Israël.

Pour l’État hébreu, l’Éthiopie pourrait servir de passerelle afin d’approfondir ses relations avec les nations africaines, dans un contexte où la guerre à Gaza a freiné le réchauffement des relations entre Israël et l'Union africaine. Du côté éthiopien, ce rapprochement représente une opportunité d’accéder à des technologies avancées et à des partenariats stratégiques, notamment dans les domaines de l’agriculture intelligente et de la cybersécurité. Le pays, confronté aux effets du changement climatique et à des défis structurels majeurs, cherche à moderniser son économie et à renforcer sa résilience.