RDC : Willy Ngoma, porte-parole militaire de l'AFC/M23 tué dans une attaque de drones

Willy Ngoma, porte-parole militaire de l’AF/M23 est mort dans la nuit de lundi à mardi dans le Nord-Kivu en République démocratique du Congo, ont déclaré deux hauts responsables rebelles.

Il a été tué dans des frappes de drones attribuées aux Wazalendo, alliés des FARDC, dans le territoire de Masisi, notamment sur l’axe Rubaya où des combats ont été signalés.

Plus tôt dans la matinée, le porte-parole politique de l’AFC/M23 accusait encore sur son compte X le gouvernement congolais d’avoir violé le cessez-le-feu en engageant, selon lui une guerre totale sur toutes les lignes de front et au-delà.

Willy Ngoma 52 ans, était sous sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies pour entrave au processus de paix et violations des droits humains. Pas seulement, il avait aussi été visé en décembre 2023 par les États-Unis pour violation des droits de l’homme et meurtre entre autres.