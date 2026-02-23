L’Ukraine enquête sur la mort d’une policière après les explosions de Lviv

La ville de Lviv, à l'ouest de l'Ukraine, a été frappée par une attaque ciblant les forces de l’ordre dans la nuit du samedi 21 au dimanche 22 février 2026. Alertée pour une effraction aux abords d’un centre commercial, la police a été prise dans une première explosion. Un second engin a explosé à l’arrivée d’autres agents. Le bilan est lourd : une policière de 23 ans tuée et une vingtaine de blessés. Le président Zelensky a annoncé l’arrestation de suspects, parmi lesquels une femme accusée d’avoir agi sur ordre d’un contact russe. Le ministre de l’Intérieur estime que l’objectif pourrait avoir été d’atteindre la police et d’entamer la résilience de la population. L’enquête devra établir les responsabilités exactes. Les autorités précisent que ces faits ne sont pas liés aux frappes nocturnes près de Kyiv.