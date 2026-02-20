De Milan Cortina à Dakar 2026: les mascottes olympiques Tina et Ayo réunies

Sur la Piazza del Duomo puis devant le Castello Sforzesco, les passants se sont arrêtés, téléphones levés. Mascotte désignée par vote en 2024, Tina adopte les traits d’une hermine blanche pour rappeler l’enracinement alpin des Jeux et leur décor de haute montagne. À ses côtés, Ayo, jeune lion venu du Sénégal, dont le nom signifie « joie » en yoruba, effectue une visite avant les Jeux olympiques de la jeunesse. Tandis que Tina accompagnera l’événement jusqu’à la cérémonie de clôture ce dimanche, Ayo se projette déjà vers Dakar, hôte de la prochaine édition du 31 octobre au 13 novembre 2026.