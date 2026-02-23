Nouvelle salve massive de missiles et drones russes sur l’Ukraine

L’Ukraine a de nouveau été visée par une salve massive de missiles et de drones dans la nuit de samedi à dimanche. À Sofiivska Borshchahivka, en périphérie de Kyiv, un homme a été tué et une vingtaine de personnes blessées, dont des enfants. Les autorités évoquent près de cinquante missiles et environ 300 drones lancés à travers le pays, principalement contre des infrastructures énergétiques. Plusieurs habitations ont été détruites ou endommagées, des incendies se sont déclarés et des vitres ont volé en éclats. Les secours ont œuvré toute la nuit pour extraire des habitants des décombres. Si la défense antiaérienne affirme avoir intercepté la majorité des projectiles, des dégâts sont aussi signalés à Kyiv et Odessa. Volodymyr Zelensky accuse Moscou de privilégier l’escalade militaire aux discussions diplomatiques.