Prières de Ramadan : un rare moment d’accalmie d’Al-Aqsa aux ruines de Gaza

Le premier Ramadan depuis le cessez-le-feu d’octobre avec le Hamas s’ouvre à Jérusalem sous étroite surveillance. Des dizaines de milliers de croyants ont afflué, tandis qu’Israël limitait à 10 000 les permis d’entrée pour les Palestiniens de Cisjordanie. Un chiffre inférieur aux années passées. Plus de 3 000 agents ont été mobilisés. À Gaza, la ferveur s’exprime parmi les ruines. On prie dans des mosquées éventrées, sous des guirlandes suspendues au-dessus de quartiers dévastés. Les familles déplacées rompent le jeûne sous la toile, autour de repas simples, dans un contexte de prix élevés et d’aide rare. Entre pertes et pénuries, beaucoup évoquent un mois qui, malgré tout, maintient un lien et offre un apaisement précaire.