Mexique : la mort d'un parrain du narcotrafic déclenche des violences

Au Mexique, le chef de l’un des plus puissants cartels de la drogue a été tué par l’armée dimanche, déclenchant une vague de violences dans plusieurs régions du pays.

Nemesio Oseguera, alias « El Mencho », est mort à l’âge de 59 ans. Depuis l’arrestation des fondateurs du cartel de Sinaloa, il était considéré comme l’un des derniers grands parrains du narcotrafic mexicain. L’opération, menée en coordination avec les États-Unis, visait le dirigeant du cartel Jalisco Nueva Generación, recherché à la fois par les autorités mexicaines et par Washington.

En représailles, des groupes armés ont bloqué plusieurs routes dans l’État de Jalisco, incendiant voitures et camions. C’est dans cette région qu’El Mencho aurait succombé à ses blessures. Des troubles ont également été signalés dans au moins une vingtaine d’États. La présidente Claudia Sheinbaum a ordonné la suspension des cours dans 8 des 32 États du Mexique et appelé la population au calme, exhortant les habitants à rester à l’abri.

Le cartel dirigé par Oseguera était classé organisation terroriste par les États-Unis et figurait parmi les principaux acteurs du trafic de cocaïne, d’héroïne et de fentanyl vers le marché nord-américain.