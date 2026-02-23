Éthiopie : 65e anniversaire de l'armée sur fond de tensions avec l'Érythrée

L’armée éthiopienne a célébré son 65 e anniversaire au stade international d'Hawassa. C’était devant le Premier ministre, Abiy Ahmed.

Plus qu’une simple commémoration, une occasion de montrer les muscles sur fond de vives tensions avec l’Érythrée. Addis-Abeba accuse Asmara de soutenir des groupes rebelles combattant l’armée fédérale, notamment dans la région d’Amhara parlant d’« actes d’agression ». Ce que contestent les autorités érythréennes.

Le climat nourrit des appréhensions dans la région du Tigré qui tente d’effacer le traumatisme de la guerre de 2022. Trois ans après l’accord de cessez-le-feu dans la région, signé à Pretoria, en Afrique du Sud, une escalade entre les deux pays n’a jamais été aussi proche.

La volonté d’Addis-Abeba d’accéder à la mer Rouge irrite Asmara. "Que cela vous plaise ou non, nous ne serons pas empêchés d’accéder à la mer." A averti le Premier ministre éthiopien.