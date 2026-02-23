Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Éthiopie : 65e anniversaire de l'armée sur fond de tensions avec l'Érythrée

Sur cette photo d'archive datant du vendredi 10 juin 2005, des membres de l'armée éthiopienne dans les rues d'Addis-Abeba.   -  
Copyright © africanews
AP Photo
By Rédaction Africanews

Ethiopie

L’armée éthiopienne a célébré son 65 e anniversaire au stade international d'Hawassa. C’était devant le Premier ministre, Abiy Ahmed.

Plus qu’une simple commémoration, une occasion de montrer les muscles sur fond de vives tensions avec l’Érythrée. Addis-Abeba accuse Asmara de soutenir des groupes rebelles combattant l’armée fédérale, notamment dans la région d’Amhara parlant d’« actes d’agression ». Ce que contestent les autorités érythréennes.

Le climat nourrit des appréhensions dans la région du Tigré qui tente d’effacer le traumatisme de la guerre de 2022. Trois ans après l’accord de cessez-le-feu dans la région, signé à Pretoria, en Afrique du Sud, une escalade entre les deux pays n’a jamais été aussi proche.

La volonté d’Addis-Abeba d’accéder à la mer Rouge irrite Asmara. "Que cela vous plaise ou non, nous ne serons pas empêchés d’accéder à la mer." A averti le Premier ministre éthiopien.

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Voir plus

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.