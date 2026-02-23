Tempête de niege à New York : derniers selfies à Times Square avant la ville à l’arrêt

À Times Square, quelques touristes prenaient encore des photos sous les premiers flocons, avant que la tempête ne fige la ville. La neige s’est intensifiée en quelques heures, poussant le maire Zohran Mamdani à suspendre les transports et à restreindre strictement les déplacements. De dimanche soir à lundi midi, seuls les trajets d’urgence sont autorisés. Le New Jersey et le Rhode Island appliquent des limitations similaires. Les écoles, de New York à Boston, ont fermé leurs portes. De nombreux vols et liaisons ferroviaires sont supprimés. Les prévisions annoncent jusqu’à 60 centimètres de neige et des conditions de circulation très dangereuses.