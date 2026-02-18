Gabon : les réseaux sociaux suspendus jusqu’à nouvel ordre

L'autorité de régulation des médias du Gabon a annoncé mardi la suspension des réseaux sociaux « jusqu'à nouvel ordre ».

Invoquant des contenus inappropriés, diffamatoires, haineux et insultants » portaient atteinte à « la dignité humaine, la moralité publique, l'honneur des citoyens, la cohésion sociale, la stabilité des institutions de la République et la sécurité nationale ».

Pas seulement, la Haute Autorité de la Communication au Gabon, met aussi en avant, « la diffusion de fausses informations », « le cyberharcèlement » et « la divulgation non autorisée de données personnelles ».

La suspension intervient après la vague de contestation dans le pays d’Afrique centrale qui a fragilisé principalement le secteur de l’éducation. Une première grogne sociale pour le président Brice Clotaire Oligui Nguema vainqueur des élections présidentielles de l’année dernière.

Des voix dénoncent une violation de la liberté d’expression. Ce que contestent les autorités.

Mutisme cependant pour l’heure concernant les réseaux sociaux frappés par cette suspension et ses effets éventuels pour le secteur dans le pays.