Des militaires nigérians formés à la lutte contre le terrorisme par les USA

By Rédaction Africanews

Boko Haram

Le Nigeria a décidé de se tourner vers les États-Unis pour mieux réagir aux exactions des militants islamistes et d'autres groupes armés qui durent depuis des années.

Une centaine de soldats américains ont posé leurs valises dans le pays d’Afrique de l’Ouest. Leur aider portera sur la formation des militaires nigérians, le soutien technique et le partage de renseignements.

En décembre dernier déjà, les forces américaines ont lancé des frappes aériennes contre des militants affiliés au groupe État islamique dans le nord-ouest du Nigeria.

Parmi ces entités figurent Boko Haram et sa faction dissidente, la Province d'Afrique de l'Ouest de l'État islamique. Sans oublier les ‘’bandits’’ spécialisés dans les enlèvements contre rançon. Le gouvernement nigérian est accusé d’inertie face aux actions de ces groupes.

Selon les Nations unies, plusieurs milliers de personnes ont été tuées au Nigeria des chrétiens et des musulmans, notamment dans le nord-Ouest.

