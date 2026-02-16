Nigeria : Sokoto cherche la stabilité à l’approche du ramadan

L’État nigérian de Sokoto, dans le nord-ouest du Nigeria, se prépare au début du Ramadan, quelques semaines après des frappes aériennes américaines menées le jour de Noël contre des cibles qualifiées de jihadistes par les autorités.

Selon le gouvernement nigérian, les frappes du 25 décembre visaient « deux enclaves terroristes majeures de l’État islamique (ISIS) » situées dans le district de Tangaza, à environ 75 kilomètres de la capitale de l’État. L’opération a marqué un épisode inédit pour cette région majoritairement musulmane, jusque-là relativement épargnée par les violences les plus intenses liées à l’insurrection et au banditisme qui affectent d’autres zones du pays.

Sokoto abrite le sultan Muhammadu Sa'ad Abubakar, considéré comme l’autorité spirituelle suprême des musulmans du Nigeria et chargé d’annoncer officiellement le début du Ramadan. Le mois sacré, qui dure entre 29 et 30 jours, est marqué par le jeûne quotidien, la prière et des actions de solidarité.

Vendredi, la mosquée centrale Abu Hurairah, dans la capitale de l’État, a accueilli un nombre important de fidèles à l’occasion de la grande prière hebdomadaire. Les responsables religieux ont centré leurs sermons sur les thèmes de la cohésion, de la charité et de la préparation spirituelle au jeûne.

Plusieurs habitants ont indiqué avoir été surpris par les frappes américaines, évoquant un événement rare dans cette partie du pays. Certains ont rappelé que des épisodes comparables s’étaient produits par le passé au plus fort des activités du groupe jihadiste Boko Haram, principalement actif dans le nord-est du Nigeria.

Activité économique et mesures d’aide

Dans la capitale de l’État, les marchés et les axes commerciaux sont restés animés en fin de semaine. Des commerçants ont poursuivi leurs activités en soirée, alors que les préparatifs du Ramadan s’intensifiaient.

Parallèlement, des responsables religieux ont participé à un atelier d’une journée organisé par les autorités locales en amont du mois de jeûne.

Des chercheurs ont établi des liens entre certains membres du groupe armé Lakurawa, présenté comme le principal groupe jihadiste opérant dans l’État de Sokoto, et la Province de l’État islamique au Sahel. D’autres analystes contestent toutefois l’ampleur ou la solidité de ces connexions.

Le gouverneur de l’État, Ahmad Aliyu Sokoto, a annoncé la distribution de sacs de maïs et d’une aide financière à 1 000 personnes avant le début du Ramadan. Il a également promis un soutien continu aux familles affectées par le « banditisme », terme couramment employé pour désigner les violences armées dans la région.

Selon les données du Bureau national des statistiques pour 2022, plus de 90 % de la population de la région vit sous le seuil de pauvreté, ce qui souligne l’ampleur des besoins sociaux à l’approche du mois sacré.