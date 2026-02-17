Bienvenue sur Africanews

Kenya : le syndicat des travailleurs de l'aviation suspend la grève

Des passagers attendent leurs vols retardés à l'aéroport international Jomo Kenyatta (JKIA) de Nairobi, au Kenya, le lundi 16 février 2026.  
By Rédaction Africanews

and Associated Press & AFP

Aviation civile

Les employés du principal aéroport du Kenya ont mis fin mardi à une grève qui perturbait fortement les vols et le contrôle aérien depuis la veille.

Les passagers avaient signalé d'importants retards à l'aéroport international Jomo Kenyatta (JKIA), l'un des hubs les plus fréquentés d'Afrique, après le début de la grève lundi.

Le syndicat des travailleurs de l'aviation du Kenya (KAWU) a accepté de reprendre le travail à la suite d'une médiation du gouvernement et d'autres responsables, et a confirmé que la grève était suspendue sans donner de détails sur l'accord. Le KAWU avait organisé cette grève pour protester contre des griefs non résolus.

L'Association des pilotes de ligne du Kenya avait précédemment averti que la grève pourrait compromettre la sécurité, car elle perturberait la planification des équipages, « augmentant le risque de fatigue ».

En 2024, les travailleurs de l'aéroport JKIA s'étaient mis en grève pour protester contre le projet du gouvernement d'attribuer au groupe indien Adani un appel d'offres pour l'agrandissement de l'aéroport, avertissant que cela coûterait des emplois locaux et priverait les contribuables des futurs bénéfices de l'aéroport.

Le Kenya a par la suite annulé son partenariat avec Adani, invoquant des « faits de corruption » après que le président Gautam Adani ait été inculpé aux États-Unis.

