Sommet de l'UA : Evariste Ndayishimiye prend la tête de la présidence tournante

Le 39e sommet de l’Union africaine s’est ouvert ce samedi dans un contexte de crises.

Le président de l’UA a tiré la sonnette d’alarme, la paix sur le continent est en danger. Autre temps fort l’Angola passe le relais au Burundi pour la présidence tournante.

Le président burundais, Evariste Ndayishimiye, endosse aussi un rôle clé d'envoyé spécial de l’UA pour le Sahel, une région en proie à l’instabilité. Au menu des discussions, un défi vital : Assurer un accès durable à l’eau et à l’assainissement clé pour réaliser l’Agenda 2063. Mais l’urgence, ce sont les crises qui s’enchaînent tels que les combats dans l’est de la RDC, la guerre civile au Soudan, la reprise de la guerre au Soudan du Sud ou encore la menace terroriste qui frappe de nombreux pays sur le continent.

Le 39e sommet de l'Union africaine débuté samedi à Addis Abeba se terminera dimanche. De nombreux dossiers et autant de crises seront examinés.