Lagos célèbre la Saint-Valentin autrement

À Lagos, mégapole nigériane où l’agitation est reine, l’amour peut facilement se perdre dans le tourbillon quotidien. Pourtant, chaque 14 février, la ville de plus de 20 millions d’habitants se pare de cœurs et de roses, célébrant l’amour sous toutes ses formes.

Mais pour Bianca « Clayrocksu » Okorocha, musicienne locale, l’affection ne devrait pas se limiter à une seule journée. Elle a troqué les scènes traditionnelles pour les rues animées, offrant des sérénades improvisées et des roses à des passants choisis au hasard.

Les réactions sont toujours les mêmes : d’abord la surprise, puis un sourire radieux qui éclaire les visages. « Nous voulions simplement apporter un peu de magie et de douceur aux gens, surtout dans un monde où les mauvaises nouvelles dominent souvent », confie-t-elle à l’Associated Press. « La Saint-Valentin, ce n’est pas que des gestes romantiques entre couples. C’est avant tout une journée pour partager l’amour, avec tous ceux qui nous entourent. »

Barbara Lulu, prise au dépourvu alors qu’elle vaquait à ses occupations, a été l’une des heureuses élues. « Je ne m’y attendais absolument pas… Tout ce que je peux dire, c’est : Youpi ! », s’exclame-t-elle, encore émue.

Avec son complice qui distribue les roses, Clayrocksu ne fait pas de distinction : hommes ou femmes, tous sont invités à recevoir cette attention inattendue. Olufemi Oyeyemi, l’un des bénéficiaires, en est ressorti bouleversé : « Je me sens spécial, béni… Merci pour cet amour que vous partagez. »