Nigeria : six blessés et vols suspendus après un incendie à l'aéroport de Lagos

Des passagers et des employés sont visibles sur le tarmac de l'aéroport international Nnamdi Azikiwe à Abuja, au Nigeria, le mercredi 22 février 2023.   -  
Copyright © africanews
SUNDAY ALAMBA/AP
By Rédaction Africanews

avec AP, AFP

Incendie

Un incendie survenu lundi en fin d’après-midi à l’Aéroport international Murtala Muhammed, à Lagos, au Nigeria, a fait six blessés et entraîné la suspension temporaire des vols, ont annoncé les autorités aéroportuaires.

Selon les autorités aéroportuaires, le feu se serait déclaré dans une salle des serveurs dans le hall des départs du Terminal 1. Trois femmes et trois hommes ont été blessés, « tous dans un état stable », précise le communiqué. L’une des victimes fait toutefois l’objet d’examens médicaux complémentaires. L’incendie, qui a notamment affecté les opérations de la tour de contrôle, a été maîtrisé et le trafic a depuis été rétabli, a indiqué l’Autorité fédérale des aéroports du Nigeria (FAAN).

Quatorze personnes qui s'étaient retrouvées piégées dans la tour de contrôle, ont pu être secourues et évacuées grâce à l’intervention des équipes d’urgence, des pompiers et des forces de sécurité, restés mobilisés sur place.

Les flammes ont endommagé le hall des départs, actuellement en rénovation dans le cadre d’un vaste projet estimé à 712 milliards de nairas (environ 530 millions de dollars). Bien que l’incendie soit désormais en grande partie maîtrisé, des opérations de surveillance se poursuivent, selon la FAAN.

