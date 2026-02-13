Sénégal : 3 soldats de la marine portés disparus dans un chavirement

Sénégal
La marine sénégalaise a lancé une opération de recherche massive pour retrouver trois marins portés disparus après le chavirement de leur patrouilleur dans des conditions météorologiques défavorables.
Jeudi soir, l'armée a déclaré avoir secouru "10 survivants" et récupéré les restes du bateau.
Selon un communiqué du bureau des relations publiques des forces armées, "le patrouilleur a chaviré à l'embouchure du fleuve Sénégal (nord) ce matin vers 9 heures. Trois marins sont portés disparus".
Le navire "effectuait une mission de liaison et aurait rencontré de fortes vagues suite à une détérioration des conditions météorologiques", a-t-il ajouté.
L'armée a déployé "des moyens aériens, maritimes et terrestres" pour localiser les trois disparus.
Le fleuve Sénégal, long de 1 640 kilomètres, forme la frontière naturelle du pays avec la Mauritanie et se jette dans l'Atlantique près de la ville de Saint-Louis.
