Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Sénégal : 3 soldats de la marine portés disparus dans un chavirement

Sénégal : 3 soldats de la marine portés disparus dans un chavirement
Des marins sénégalais s'approchent d'une pirogue de pêcheurs lors d'une mission de recherche de bateaux de migrants près de la côte de Dakar, au Sénégal, le 16 novembre 2024   -  
Copyright © africanews
AP Photo/Sylvain Cherkaoui
By Rédaction Africanews

avec AFP

Sénégal

La marine sénégalaise a lancé une opération de recherche massive pour retrouver trois marins portés disparus après le chavirement de leur patrouilleur dans des conditions météorologiques défavorables.

Jeudi soir, l'armée a déclaré avoir secouru "10 survivants" et récupéré les restes du bateau.

Selon un communiqué du bureau des relations publiques des forces armées, "le patrouilleur a chaviré à l'embouchure du fleuve Sénégal (nord) ce matin vers 9 heures. Trois marins sont portés disparus".

Le navire "effectuait une mission de liaison et aurait rencontré de fortes vagues suite à une détérioration des conditions météorologiques", a-t-il ajouté.

L'armée a déployé "des moyens aériens, maritimes et terrestres" pour localiser les trois disparus.

Le fleuve Sénégal, long de 1 640 kilomètres, forme la frontière naturelle du pays avec la Mauritanie et se jette dans l'Atlantique près de la ville de Saint-Louis.

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Voir plus

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.