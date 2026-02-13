Nigeria : trouver l’amour de ses rêves en ligne

Dans la ville de Kano au Nigeria, des habitants se tournent de plus en plus vers des sites de rencontre pour dénicher l’amour de leur rêve.

Asabe Abba est marieuse au Nigeria. Pour elle la recherche d’un futur partenaire en ligne vaut son pesant dans le pays le plus peuplé du continent.

'' Les services de mariage arrangé sont de plus en plus populaires car la population a augmenté. Nous sommes désormais en situation de surpopulation, il y a tellement de monde (Kano est la deuxième ville la plus peuplée du Nigeria, ndlr), et il semble même qu'il y ait plus de femmes que d'hommes, et elles veulent toutes se marier. C'est pourquoi les services de mariage arrangé ont prospéré en ligne.'', explique la marieuse.

Aisha a fait appel à un sites après l’échec d’une promesse de mariage. Elle passe au crible différents profils. Cette étudiante est à la recherche d’un homme riche et instruit. Certaines de ses amies ont trouvé le mari de leurs rêves grâce à cette démarche virtuelle.

'' De nos jours, le mariage repose sur les relations. Grâce à ce service, ma photo est envoyée à quelqu'un qui cherche une épouse, et il peut développer des sentiments pour moi. C'est la seule solution, car il n'a pas eu l'occasion de me rencontrer en personne et de m'exprimer son amour. Pour moi, il n'y a rien de mal à cela, rien dont j'ai honte. Il s'agit du mariage, et je ne suis pas la première à le faire.'', déclare l'étudiante.

Les sites de rencontres connaissent un essor fulgurant à Kano, alliant méthodes traditionnelles et intelligence artificielle. Le service n’est pas gratuit, les contrats d'abonnement trimestriels renouvelables varient entre 6 et 54 dollars

'' Cela se faisait traditionnellement, mais aujourd'hui, nous utilisons davantage d'outils technologiques pour organiser les rencontres. Nous utilisons ChatGPT pour modifier les visages de nos clients afin de préserver leur vie privée, afin qu'ils ne soient exposés à personne.'', explique Jafaar Isah Shanawa, PDG de Northern Halal Marriage & Family Solutions.

Le mariage arrangé est une tradition dans le nord du Nigeria qui remonte à plusieurs générations au sein des familles, des amis ou des groupes sociaux proches.