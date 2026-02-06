À Dakar, une école de surf remet les filles sur les bancs de l'école

Sur la côte de Dakar, une initiative originale tente de remettre des adolescentes sur le chemin de l’école. À Xataxely, village de pêcheurs, une vingtaine de jeunes filles ont rejoint une Surf Academy lancée par l’ONG américaine Black Girls Surf. La règle est simple : pas de planche sans retour en classe. Pendant quatre mois, les jeunes filles enchaînent surf, préparation physique et cours du soir. Issues pour la plupart de familles lébous, communautés de pêcheurs wolofs de la presqu’île du Cap-Vert, beaucoup avaient abandonné l’école pour soutenir leur foyer. Aujourd’hui, encadrées et équipées, elles renouent avec les études. Si l’accès à l’école progresse au Sénégal, le décrochage reste élevé, notamment dans les zones défavorisées. Pauvreté, charges domestiques et mariages précoces freinent encore la scolarité des filles. Face à ces défis, l’État investit, tandis que des projets locaux comme la Surf Academy cherchent à inverser la tendance.