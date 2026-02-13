Le marché de l'énergie solaire en forte croissance en Afrique

L'Afrique était le marché solaire qui connaissait la plus forte croissance au monde en 2025, défiant le ralentissement mondial et redéfinissant les zones où se concentre la dynamique des énergies renouvelables, selon un rapport sectoriel publié à la fin du mois dernier.

Le rapport de l'Association africaine de l'industrie solaire indique que la capacité solaire installée du continent a augmenté de 17 % en 2025, stimulée par les importations de panneaux solaires fabriqués en Chine. La capacité solaire mondiale a augmenté de 23 % en 2025 pour atteindre 618 GW, soit un ralentissement par rapport à la hausse de 44 % enregistrée en 2024.

"Les entreprises chinoises sont les principaux moteurs de la transition verte en Afrique", a déclaré Cynthia Angweya-Muhati, PDG par intérim de la Kenya Renewable Energy Association. "Elles investissent massivement et mettent en place des chaînes d'approvisionnement solides dans l'écosystème africain des énergies vertes."

Une partie de cette capacité n'a pas encore été déployée. L'Afrique ne dispose que de 23,4 gigawatts-crête (GWc) de capacité solaire opérationnelle, alors que près de 64 GWc d'équipements solaires ont été expédiés sur le continent depuis 2017. Un gigawatt-crête représente 1 milliard de watts de puissance maximale optimale dans des conditions idéales.

"La croissance de l'Afrique est stimulée par l'évolution des politiques et des conditions favorables dans un certain nombre de pays", a déclaré John Van Zuylen, PDG de l'Association africaine de l'industrie solaire.

"L'énergie solaire a dépassé le stade des quelques pionniers pour devenir une priorité continentale plus large", a-t-il récemment déclaré en marge du sommet Inter Solar Africa à Nairobi. "Ce que nous observons n'est pas temporaire. Il s'agit de politiques qui s'alignent sur la dynamique du marché."

Historiquement, l'Afrique du Sud dominait les importations solaires en Afrique, représentant à un moment donné environ la moitié de tous les panneaux expédiés vers le continent. Les dernières données montrent que sa part est tombée en dessous d'un tiers, la demande ayant augmenté ailleurs. L'année dernière, 20 pays africains ont établi de nouveaux records annuels en matière d'importations d'énergie solaire, 25 pays ayant importé au total au moins 100 mégawatts de capacité.

Le Nigeria a dépassé l'Égypte en tant que deuxième importateur africain, l'énergie solaire et le stockage par batterie offrant une alternative pratique et abordable aux générateurs diesel et à l'alimentation électrique peu fiable du réseau. En Algérie, les importations d'énergie solaire ont été multipliées par plus de 30 par rapport à l'année précédente. Les importations ont également augmenté en Zambie et au Botswana.

Au moins 23 pays africains, dont l'Afrique du Sud, la Tunisie, le Kenya, le Tchad et la République centrafricaine, produisent désormais plus de 5 % de leur électricité à partir de l'énergie solaire, selon le rapport.

Les prix des panneaux solaires et des batteries, principalement en provenance de Chine, ont baissé, permettant aux ménages et aux entreprises de compter sur l'énergie solaire et les batteries pour s'alimenter en électricité 24 heures sur 24, selon le rapport. Les coûts de stockage des batteries en Afrique sont passés de 144 dollars par kilowattheure en moyenne en 2023 à 112 dollars par kilowattheure en 2025, grâce à l'amélioration des technologies qui ont rendu les systèmes de stockage plus flexibles et plus durables.

"Cette baisse constante du prix du stockage a des implications révolutionnaires pour l'Afrique, qui a un besoin urgent d'une énergie stable et de base", a déclaré M. Van Zuyken.

La suppression progressive des subventions sur le diesel au Nigeria au cours des deux dernières années a également contribué à accélérer l'adoption de l'énergie solaire. Cette politique a été mise en œuvre secteur par secteur afin d'en amortir l'impact, rendant le diesel de plus en plus cher et incitant les entreprises et les ménages à se tourner vers l'énergie solaire. En septembre, le Nigeria a annoncé son intention de construire une usine de panneaux solaires d'une capacité de 1 GW, la plus grande d'Afrique de l'Ouest. Des installations similaires sont en cours de construction en Égypte, en Afrique du Sud et en Éthiopie.

Alors que l'Afrique s'efforce de développer ses propres capacités de production, l'industrie se tourne vers la Chine pour qu'elle lui transfère son savoir-faire afin de réduire sa dépendance vis-à-vis des équipements et des technologies importés.

Les emplois ne se limiteront pas au secteur manufacturier.

"Le boom des emplois dans le secteur solaire touche également les services, notamment l'installation, la maintenance, la distribution et le financement, où des milliers de petites et moyennes entreprises voient le jour pour répondre à la demande croissante", a déclaré M. Van Zuylen.

Contrairement à des régions telles que le Moyen-Orient, où les gouvernements publient des feuilles de route énergétiques claires sur 10 ou 20 ans, de nombreux marchés africains manquent de signaux politiques cohérents. L'incertitude qui règne autour des politiques reste donc un défi. Les entreprises du secteur solaire opérant à travers l'Afrique affirment que l'imprévisibilité des régimes fiscaux, la fluctuation des droits d'importation et le manque de clarté des plans énergétiques à long terme sapent la confiance des investisseurs.

"Le problème n'est pas l'opportunité, mais la visibilité", explique Amos Wemanya, analyste senior en énergies renouvelables chez Powershift Africa. "Si un gouvernement annonce un plan, les entreprises doivent avoir confiance qu'il restera en place."