Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Origines de la Covid-19 : l’OMS réclame des informations aux USA

Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), au siège européen des Nations Unies à Genève, en Suisse, le 27 mai 2024.   -  
Copyright © africanews
KEYSTONE / SALVATORE DI NOLFI
By Rédaction Africanews

avec AFP

Suisse

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a appelé mercredi les États-Unis à partager toute information qu’ils pourraient détenir sur l’origine de la pandémie de COVID-19, alors que le pays a officiellement quitté l’organisation en janvier 2025.

Une journée après son retour à la Maison-Blanche, le président américain Donald Trump avait signé un décret ordonnant le retrait des États-Unis de l’OMS, effectif après un délai réglementaire d’un an. L’administration Trump avait soutenu la théorie selon laquelle le virus aurait pu s’échapper d’un laboratoire de virologie à Wuhan, en Chine.

Pourtant, Washington n’a transmis aucun renseignement à l’OMS sur l’origine du virus. Le directeur général de l’organisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a rappelé lors d’une conférence de presse à Genève que certains pays, et en particulier les États-Unis, avaient publiquement affirmé posséder des informations sur les origines de la pandémie.

« Il y a plusieurs mois, nous avons écrit à de hauts responsables américains, les appelant à partager toute information en leur possession. À ce jour, nous n’avons reçu aucune réponse », a déploré M. Tedros. Il a ajouté : « Nous espérons qu’ils partageront leurs informations, car les origines de la COVID-19 n’ont pas encore été déterminées. Comprendre ce qui s’est passé pourrait nous aider à prévenir la prochaine pandémie. »

Le directeur général a également lancé un appel à tous les gouvernements disposant d’informations sur les origines du virus afin que l’OMS puisse parvenir à une conclusion, rappelant que toutes les recherches effectuées jusqu’à présent sont restées non concluantes et que toutes les hypothèses restent ouvertes.

Maria Van Kerkhove, responsable à l’OMS de la gestion des menaces épidémiques et pandémiques, a précisé : « Nous continuerons d’assurer le suivi avec tous les gouvernements qui ont déclaré être en possession de renseignements, y compris les États-Unis. Nous ne disposons pas de rapports supplémentaires à ce jour, hormis ceux rendus publics. »

À l’expiration de l’appartenance des États-Unis à l’OMS le 22 janvier, le secrétaire à la Santé américain, Robert Kennedy Jr., et le secrétaire d’État Marco Rubio avaient accusé l’organisation de multiples « défaillances pendant la pandémie » et d’avoir agi « contre les intérêts des États-Unis ». Ils avaient estimé que l’OMS avait « entravé le partage d’informations qui aurait pu sauver des vies américaines ».

« C’est l’inverse qui est vrai », a rétorqué l’OMS, défendant son rôle et sa coordination pendant la pandémie.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.