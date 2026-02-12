Jeux olympiques d'hiver : l'athlète ukrainien de skeleton Vladyslav Heraskevych disqualifié

L'athlète ukrainien de skeleton Vladyslav Heraskevych est exclu des Jeux de Milan-Cortina après avoir refusé la demande de dernière minute du Comité international olympique d'utiliser un casque autre que celui qui rend hommage aux athlètes tués pendant la guerre avec la Russie.

La présidente du Comité international olympique, Kirsty Coventry, attendait Heraskevych en haut de la piste lorsqu'il est arrivé vers 8 h 15 jeudi matin, soit environ 75 minutes avant le début de la course de skeleton masculin. Ils se sont rendus dans un espace privé et ont brièvement discuté, mais Coventry n'a pas réussi à faire changer d'avis Heraskevych.

Il tenait en main la décision de la Fédération internationale de bobsleigh et de skeleton lorsqu'il s'est brièvement adressé aux journalistes et a déclaré qu'il ferait appel devant le Tribunal arbitral du sport. « C'est difficile à dire ou à exprimer avec des mots. C'est un vide », a-t-il déclaré. Mme Coventry s'est entretenue avec les journalistes après la réunion, les larmes coulant sur son visage pendant qu'elle parlait.

« C'est un message de mémoire et personne ne conteste cela », a déclaré Coventry. Le CIO a ajouté qu'il avait pris sa décision « à regret ». Heraskevych est venu aux Jeux olympiques avec un casque personnalisé arborant les visages de plus de 20 athlètes et entraîneurs ukrainiens tués pendant la guerre, un conflit qui a éclaté peu après la fin des Jeux de Pékin 2022.

Le CIO a déclaré lundi soir que le casque ne serait pas autorisé en compétition, invoquant une règle interdisant les déclarations politiques sur le terrain olympique. Heraskevych a tout de même porté le casque pour s'entraîner mardi et mercredi, sachant que le CIO pourrait finalement l'empêcher de participer à la course olympique.