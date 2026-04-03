L'art ancestral des œufs de Pâques en Ukraine préserve l'identité nationale

À Lviv, des familles participent, pendant la Semaine sainte, à des ateliers pour apprendre la technique de la cire et des teintures, tandis que le musée de la pysanka de la ville attire des visiteurs désireux de renouer avec une tradition vieille de deux à trois millénaires. Cette coutume dépasse le cadre de Pâques : beaucoup d’Ukrainiens y voient désormais une part d’un effort plus large pour préserver l’identité nationale et transmettre des pratiques culturelles façonnées par la foi autant que par l’histoire. L’artiste Vira Manko, qui étudie les pysanky depuis quarante ans et en a peint plus de 3 000, apprend aux participants à esquisser les motifs, à appliquer la cire chaude et à plonger les œufs dans les bains de teinture, du plus clair au plus foncé. Traditionnellement réalisées entre le dimanche des Rameaux et le samedi saint, les pysanky présentent des étoiles, des croix, des signes d’infini et des motifs liés à la fécondité. Leur symbolique a retrouvé une résonance particulière à mesure que l’Ukraine assume de plus en plus des traditions distinctes de celles de la Russie, notamment à travers un basculement croissant de calendrier religieux depuis 2022.